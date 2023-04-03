Анри призвал Месси вернуться в Барселону после освистывания со стороны фанатов ПСЖ

Бывший нападающий Барселоны и Арсенала Тьерри Анри прокомментировал освистывание фанатов в адрес Лионеля Месси во время матча ПСЖ - Лион (0:1).

"Было неловко слышать освистывание на Парк де Пренс. Нельзя освистывать одного из лучших игроков команды, который забил в сезоне 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Лично я хотел бы, чтобы он завершил карьеру в Барселоне, в Европе. Не знаю, как он поступит.

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Мне не понравилось, как он ушел из Барселоны после всего того, что он сделал… Ради любви к футболу он должен вернуться в Барселону", – сказал Анри в эфире Amazon Prime.

Напомним, Барселона летом 2021 года объявила, что аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий. После этого Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента.