Стала известна зарплата Месси после возвращения в Барселону

Барселона собирается предложить Месси максимально выгодный для фтуболиста и максимально возможный для себя контракт, сообщает Le Parisien.

Напомним, что уже некоторое время считается, что легендарный аргентинец может вернуться в каталонский клуб. Его контракт с ПСЖ истекает этим летом.

Французское издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что зарплата Лео в Барселоне составит около 10 млн евро в год.

Также каталонцы предложат Месси часть спонсорских гонораров и процент от продаж билетов на домашние матчи и проданных футболок с фамилией футболиста.

Отметим, что сейчас Лео находится в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.