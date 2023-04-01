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Стала известна зарплата Месси после возвращения в Барселону

Каталонцы готовы предоставить Лео все возможное.
Сегодня, 09:35
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Барселона собирается предложить Месси максимально выгодный для фтуболиста и максимально возможный для себя контракт, сообщает Le Parisien.

Напомним, что уже некоторое время считается, что легендарный аргентинец может вернуться в каталонский клуб. Его контракт с ПСЖ истекает этим летом.

Французское издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что зарплата Лео в Барселоне составит около 10 млн евро в год.

Также каталонцы предложат Месси часть спонсорских гонораров и процент от продаж билетов на домашние матчи и проданных футболок с фамилией футболиста.

Отметим, что сейчас Лео находится в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси

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