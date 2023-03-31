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Хави: Возвращение Месси - то, над чем мы работаем

Наставник Барселоны высказался о возвращении легенды "блаугранас"
Сегодня, 14:52
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Коуч каталонской Барселоны Хави Эрнандес поделился мыслями о возвращении в клуб Лионеля Месси.

По словам специалиста, обратный трансфер игрока - то, над чем работает руководство "блаугранас".

"Сейчас не время говорить о его возвращении. Мы с ним много разговариваем. Это тема, которой мы занимаемся. Надеюсь, мы снова увидим его в Барсе. Это клуб всей его жизни.

Я бы хотел, чтобы Месси вернулся. Это тема, над которой мы работаем, но это зависит не только от меня. Это зависит от его счастья и от того, хочет ли он вернуться.

Подписание Месси будет зависеть от многих факторов, таких как ФФП. Но я думаю, что самым важным будет желание Лео вернуться".

Напомним, ранее возможность возвращения Месси подтвердил вице-президент Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Лионель Месси

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