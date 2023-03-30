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Игроки ПСЖ занимают весь топ-10 по зарплатам в Лиге 1

Знаменитое трио и здесь на первых местах.
Сегодня, 09:49
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Ежегодно французское издание L’Equipe составляет список самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1. 

Больше всего во Франции, ожидаемо, получает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Парижане выплачивают своей звезде по 6 млн евро ежемесячно.

Лионель Месси занимает лишь третью строчку топа с чуть более тремя млн евро в месяц. В целом игроки ПСЖ полностью занимают весь топ-10.

Первый игрок не из ПСЖ в топе - нападающий Монако Виссам Бен Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц. На 13-м месте расположился игрок Марселя Жордан Верету, а остальные позиции топ-15 занимают также игроки ПСЖ.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1:

  • Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц
  • Неймар – 3,675 млн
  • Лионель Месси – 3,375 млн
  • Маркиньос – 1,2 млн
  • Марко Верратти – 1,2 млн
  • Ашраф Хакими – 1,083 млн
  • Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч
  • Серхио Рамос – 791 тысяча
  • Хуан Бернат – 730 тысяч
  • Норди Мукиеле – 700 тысяч

Напомним, что ранее во Франции разрешили использовать пиротехнику на некоторых стадионах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе

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