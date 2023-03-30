Игроки ПСЖ занимают весь топ-10 по зарплатам в Лиге 1

Знаменитое трио и здесь на первых местах.

Ежегодно французское издание L’Equipe составляет список самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.

Больше всего во Франции, ожидаемо, получает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Парижане выплачивают своей звезде по 6 млн евро ежемесячно.

Лионель Месси занимает лишь третью строчку топа с чуть более тремя млн евро в месяц. В целом игроки ПСЖ полностью занимают весь топ-10.

Первый игрок не из ПСЖ в топе - нападающий Монако Виссам Бен Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц. На 13-м месте расположился игрок Марселя Жордан Верету, а остальные позиции топ-15 занимают также игроки ПСЖ.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1:

Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц

Неймар – 3,675 млн

Лионель Месси – 3,375 млн

Маркиньос – 1,2 млн

Марко Верратти – 1,2 млн

Ашраф Хакими – 1,083 млн

Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч

Серхио Рамос – 791 тысяча

Хуан Бернат – 730 тысяч

Норди Мукиеле – 700 тысяч

Напомним, что ранее во Франции разрешили использовать пиротехнику на некоторых стадионах.