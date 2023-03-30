Игроки ПСЖ занимают весь топ-10 по зарплатам в Лиге 1
Знаменитое трио и здесь на первых местах.
Ежегодно французское издание L’Equipe составляет список самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.
Больше всего во Франции, ожидаемо, получает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Парижане выплачивают своей звезде по 6 млн евро ежемесячно.
Лионель Месси занимает лишь третью строчку топа с чуть более тремя млн евро в месяц. В целом игроки ПСЖ полностью занимают весь топ-10.
Первый игрок не из ПСЖ в топе - нападающий Монако Виссам Бен Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц. На 13-м месте расположился игрок Марселя Жордан Верету, а остальные позиции топ-15 занимают также игроки ПСЖ.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1:
- Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц
- Неймар – 3,675 млн
- Лионель Месси – 3,375 млн
- Маркиньос – 1,2 млн
- Марко Верратти – 1,2 млн
- Ашраф Хакими – 1,083 млн
- Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч
- Серхио Рамос – 791 тысяча
- Хуан Бернат – 730 тысяч
- Норди Мукиеле – 700 тысяч
Напомним, что ранее во Франции разрешили использовать пиротехнику на некоторых стадионах.