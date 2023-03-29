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Футбол

Правительство Франции разрешит использование пиротехники на нескольких стадионах

В стране решили пойти на необычный эксперимент.
Вчера, 21:39
Getty Images
Getty Images

Французское правительство приняло решение разрешить использование пиротехники на отдельных стадионах.

Разрешение начнет действовать уже с завтра, 30 марта, и будет направлено на безопасное использование пиротехники и сигнальных ракет болельщиками на стадионах.

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Пиротехнику можно будет использовать на некрытых стадионах. Термин действия испытания - 3 года.

Профессиональные клубы вместе с болельщиками смогут устраивать пиротехнические шоу на отведенных для этого стадионах и согласовывая это с местным правительством.
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эксперимент франция

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