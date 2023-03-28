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Жиру стал самым возрастным полевым игроком в истории сборной Франции

Нападающий принял участие в отборочном матче Евро-2024 против Ирландии.
Сегодня, 09:39
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

В понедельник, 27 марта, сборная Франции в рамках второго тура квалификации Евро-2024 встречалась на выезде с Ирландией.

Подопечные Дидье Дешама сумели одолеть соперника с минимальным преимуществом благодаря единственному в поединке результативному удару в исполнении Бенжамена Павара.

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Нападающий французской национальной команды Оливье Жиру вышел на матч в стартовом составе, став тем самым возрастным полевым игроком в истории своей сборной в официальных поединках. Форвард Милана сыграл в возрасте 36 лет и 178 дней, сообщает Stats Foot.

Напомним, что во время чемпионата мира-2022 в Катаре Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Сейчас на счету нападающего 53 гола в 121 матче за национальную команду.

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча квалификации Евро-2024 Ирландия - Франция (0:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Оливье Жиру

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Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

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