Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча 27.03.2023 отбора ЧЕ-2024

В понедельник, 27 марта в рамках второго тура отбора на ЧЕ-2024 сошлись сборные Ирландии и Франции.

Исход встречи решил один-единственный, зато красивый, гол, который забил Бенжамен Павар на старте второй половины.

Ирландцы имели хорошую возможность отыграться, но свою команду спас Майк Меньян.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Ирландия - Франция во втором туре отбора ЧЕ-2024:

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Ирландия - Франция 0:1

Гол: Павар, 50.

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 15 - 11

Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 0.88

Ирландия: Базуну - Коллинз, Иган, О'Ши (Браун, 77) - Коулмэн, Моламби (Обафеми, 86), Каллен, Доэрти (МакКлин, 77) - Найт (Джонстон, 77), Фергюсон (Ида, 65), Огбене.

Франция: Меньян - Павар (Кунде, 81), Конате, Упамекано, Эрнандес - Камавинга, Гризманн, Рабьо (Чуамени, 81) - Коло Муани (Тюрам, 90+3), Жиру (Диаби, 65), Мбаппе.

Предупреждения: Доэрти, Моламби, Ида, Иган - Павар.

Источник: MEGOGO