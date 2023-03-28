Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча 27.03.2023 отбора ЧЕ-2024
В понедельник, 27 марта в рамках второго тура отбора на ЧЕ-2024 сошлись сборные Ирландии и Франции.
Исход встречи решил один-единственный, зато красивый, гол, который забил Бенжамен Павар на старте второй половины.
Ирландцы имели хорошую возможность отыграться, но свою команду спас Майк Меньян.
Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Ирландия - Франция во втором туре отбора ЧЕ-2024:
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Ирландия - Франция 0:1
Гол: Павар, 50.
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 15 - 11
Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 0.88
Ирландия: Базуну - Коллинз, Иган, О'Ши (Браун, 77) - Коулмэн, Моламби (Обафеми, 86), Каллен, Доэрти (МакКлин, 77) - Найт (Джонстон, 77), Фергюсон (Ида, 65), Огбене.
Франция: Меньян - Павар (Кунде, 81), Конате, Упамекано, Эрнандес - Камавинга, Гризманн, Рабьо (Чуамени, 81) - Коло Муани (Тюрам, 90+3), Жиру (Диаби, 65), Мбаппе.
Предупреждения: Доэрти, Моламби, Ида, Иган - Павар.
Источник: MEGOGO