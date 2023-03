"Когда-то я играл в футбол": чемпион мира и Европы скромно поговорил с фанатами

Сборная Франции благодаря единственному голу в исполнении Бенжамена Павара обыграла сборную Ирландии в матче второго тура отбора на ЧЕ-2024.

По информации журналиста ESPN Марка Огдена, после данного поединка произошла забавная ситуация.

Легенда французского футбола Биксант Лизаразю раздавал автографы и позировал с фанатами для фотографий. Во время разговора один из болельщиков спросил 53-летнего француза, кто он такой.

Лизаразю в свою очередь просто скромно сказал: "Раньше я играл в футбол".

A modest Bixente Lizarazu posing for pics and signing autographs in Dublin after Ireland v France. ‘I used to play football,’ the World Cup and Euros winner said and smiled when asked by one fan who he was…