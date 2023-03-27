Ирландия - Франция 0:1: обзор матча и результат игры 27.03.2023

В понедельник, 27 марта, в Дублине состоялся матч второго тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Ирландии и Франции.

Нельзя сказать, что это был самый выдающийся поединок в исполнении обеих команд, которые на двоих нанесли всего пять ударов в створ ворот за все 90 минут.

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Но один из них все же влетел в сетку ворот - еще и как! На старте второго тайма ирландцы пытались выйти в атаку, но Бенжамен Павар перехватил мяч и нанес мощнейший удар. Мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота.

Источник: Getty Images

К сожалению, это было единственное взятие ворот вечера. "Les Bleus" после разгромной победы над Нидерландами, заработали очередные три очка и продолжают возглавлять группу В. Ирландия же без очков занимает четвертое место.

Статистика матча Ирландия - Франция отбора на ЧЕ-2024

Ирландия - Франция 0:1

Гол: Павар, 50.

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 15 - 11

Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 0.88

Ирландия: Базуну - Коллинз, Иган, О'Ши (Браун, 77) - Коулмэн, Моламби (Обафеми, 86), Каллен, Доэрти (МакКлин, 77) - Найт (Джонстон, 77), Фергюсон (Ида, 65), Огбене.

Франция: Меньян - Павар (Кунде, 81), Конате, Упамекано, Эрнандес - Камавинга, Гризманн, Рабьо (Чуамени, 81) - Коло Муани (Тюрам, 90+3), Жиру (Диаби, 65), Мбаппе.

Предупреждения: Доэрти, Моламби, Ида, Иган - Павар.