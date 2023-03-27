Италия U-21 - Украина U-21 3:1: обзор матча и результат игры 27.03.2023

Украинские футболисты навязали борьбу своим оппонентам, но класс итальянцев сказал свое слово.

В понедельник, 27 марта, в Реджо-ди-Калабрия состоялся второй товарищеский матч сборной Украины U-21 в рамках подготовки к летнему молодежному чемпионату Европы-2023.

После победы над Данией (3:2) подопечные Руслана Ротаня встретились со сверстниками из Италии.

К сожалению, "желто-синие" не смогли добыть вторую победу подряд, уступив оппоненту. На 19-й минуте итальянцы подали штрафной с фланга, Маттео Ловато головой нанес удар, с которым практически справился Руслан Нещерет. Но мяч от его рук влетел в сетку ворот.

Маттео Ловато / Источник: Getty Images

В середине второго тайма украинская молодежка сумела отыграться усилиями Алексея Кащука. После того, как мяч рикошетом от защитника попал к нему, форвард Сабаха нанес результативный удар по воротам.

Однако практически сразу же Италия вновь вышла вперед. В ходе одной атаки итальянские футболисты нанесли три удара: первый отбил Нещерет, второй на себя взяла перекладина, но вот выстрел Лоренцо Коломбо попал точно в угол.

А спустя еще 12 минут все тот же Коломбо оформил дубль, замкнув головой навес с фланга, и установил окончательный счет матча.

Лоренцо Коломбо / Источник: Getty Images

Напомним, что сборная Украины U-21 примет участие в молодежном чемпионате Европы-2023, который в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Команда Руслана Ротаня попала в одну группу с Румынией, Испанией и Хорватией.

Статистика товарищеского матча Италия U-21 - Украина U-21

Италия U-21 - Украина U-21 3:1

Голы: Ловато, 19, Коломбо, 70, 80 - Кащук.

Италия U-21 (стартовый состав): Турати - Околи, Ловато, Пирола - Белланова, Бове, Риччи, Фаджоли, Удоги - Канчельери, Коломбо.

Украина U-21 (стартовый состав): Нещерет - Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Михайленко, Бражко, Кащук, Крыськив, Вьюнник - Сикан.

Предупреждение: Батагов, Бражко.