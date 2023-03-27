iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Италия U-21 - Украина U-21 3:1: обзор матча и результат игры 27.03.2023

Украинские футболисты навязали борьбу своим оппонентам, но класс итальянцев сказал свое слово.
Вчера, 23:02
Италия U-21 - Украина U-21 / Getty Images
Италия U-21 - Украина U-21 / Getty Images

В понедельник, 27 марта, в Реджо-ди-Калабрия состоялся второй товарищеский матч сборной Украины U-21 в рамках подготовки к летнему молодежному чемпионату Европы-2023.

После победы над Данией (3:2) подопечные Руслана Ротаня встретились со сверстниками из Италии.

К сожалению, "желто-синие" не смогли добыть вторую победу подряд, уступив оппоненту. На 19-й минуте итальянцы подали штрафной с фланга, Маттео Ловато головой нанес удар, с которым практически справился Руслан Нещерет. Но мяч от его рук влетел в сетку ворот.

Маттео Ловато
Маттео Ловато / Источник: Getty Images

В середине второго тайма украинская молодежка сумела отыграться усилиями Алексея Кащука. После того, как мяч рикошетом от защитника попал к нему, форвард Сабаха нанес результативный удар по воротам.

Однако практически сразу же Италия вновь вышла вперед. В ходе одной атаки итальянские футболисты нанесли три удара: первый отбил Нещерет, второй на себя взяла перекладина, но вот выстрел Лоренцо Коломбо попал точно в угол.

А спустя еще 12 минут все тот же Коломбо оформил дубль, замкнув головой навес с фланга, и установил окончательный счет матча.

Лоренцо Коломбо
Лоренцо Коломбо / Источник: Getty Images

Напомним, что сборная Украины U-21 примет участие в молодежном чемпионате Европы-2023, который в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Команда Руслана Ротаня попала в одну группу с Румынией, Испанией и Хорватией.

Статистика товарищеского матча Италия U-21 - Украина U-21

Италия U-21 - Украина U-21 3:1
Голы: Ловато, 19, Коломбо, 70, 80 - Кащук.

Италия U-21 (стартовый состав): Турати - Околи, Ловато, Пирола - Белланова, Бове, Риччи, Фаджоли, Удоги - Канчельери, Коломбо.

Украина U-21 (стартовый состав): Нещерет - Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Михайленко, Бражко, Кащук, Крыськив, Вьюнник - Сикан.

Предупреждение: Батагов, Бражко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: товарищеский матч сборная Италии Сборная Украины U-21

Статьи по теме

Украина U-21 - Италия U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча Украина U-21 - Италия U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча
Мальта - Италия 0:2 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 Мальта - Италия 0:2 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Хирн предупредил фанатов: не стоит жить в ожидании боя Фьюри - Джошуа Хирн предупредил фанатов: не стоит жить в ожидании боя Фьюри - Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202400:49
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Бокс00:38
Хирн предупредил фанатов: не стоит жить в ожидании боя Фьюри - Джошуа
Европа00:23
Бартон: Руни – последний английский игрок мирового класса
Евро-202400:16
"Когда-то я играл в футбол": чемпион мира и Европы скромно поговорил с фанатами
Евро-202400:00
Квалификация к Евро-2024: Франция с трудом одолела Ирландию, Нидерланды разгромили Гибралтар
Вчера, 23:53
Евро-202423:53
Гол Павара принес Франции минимальную победу над Ирландией
Евро-202423:41
48 безответных ударов по воротам: Нидерланды добыли уверенную победу над Гибралтаром
Олимпийские виды23:30
НОК Украины выступил с заявлением по возможному допуску к соревнованиям спортсменов стран-террористов
Европа23:02
Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Италии
Европа22:25
Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK