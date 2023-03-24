Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией

Украинские футболисты выиграли первый товарищеский матч в рамках подготовки к молодежному Евро-2023.

В пятницу, 24 марта, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции молодежная сборная Украины провела спарринг с датскими сверстниками.

Пока Руслан Ротань занимается подготовкой основной сборной к матчу против Англии, молодежку на себя приняли Василий Кардаш и Александр Мелащенко.

Первый тайм остался за "желто-синими", благодаря голу Максиму Брагару. Однако сразу же после перерыва датчане сравняли счет.

Вскоре Украина вновь была в роли лидера после того, как мяч в сетку ворот Дании отправил Олег Очеретько.

Матч шел к своему завершению, и все же датские футболисты отыгрались во второй раз. Но последнее слово в этот день было за украинцами. Уже на последней минуте поединка Даниил Сикан вырвал для своей команды победу.

Это был первый матч из двух запланированных в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы-2023. В понедельник, 27 марта, соперником молодежной сборной Украины станет итальянская молодежка.

Украина U-21 - Дания U-21

Голы: Брагару, 22, Очеретько, 67, Сикан, 90+4 - Квистгорден, 47, Кьергор, 85.

Украина U-21: Фесюн, Роман, Боль, Брагару, Дидык, Дмарбаев, Желизко, Кухаревич, Назаренко, Очеретько, Рубчинский.

Дания U-21: Йоргенсен, Адельгорд, Клем, Гааэй, Хей, Йенсен, Квистгорден, Фагир, Фрауло, Хансен, Чергорд.