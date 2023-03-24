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Франция - Нидерланды 4:0: обзор матча и результат игры 24.03.2023

"Les Bleus" испортили Рональду Куману возвращение на пост тренера "оранжевых", отличившись в их воротах четыре раза.
Вчера, 23:48
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В пятницу, 24 марта, в Париже состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Франции принимала в гостях сборную Нидерландов.

По сути, все было решено уже в первой половине первого тайма. Сначала Антуан Гризманн организовал и забил самый быстрый гол "Les Bleus" за последние 16 лет.

Спустя шесть минут Дайо Упамекано удвоил преимущество французов, после чего Килиан Мбаппе довел счет до разгромного.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

После перерыва команды не отличались особенной активностью: Франция уже не хотела атаковать, а Нидерланды не могли создать ничего опасного.

Однако болельщики, пришедшие на Стад де Франс в этот вечер, стали свидетелями еще одного гола - Мбаппе оформил дубль под занавес встречи.

Источник: Getty Images

У гостей был прекрасный шанс забить гол престижа, но Мемфис Депай с "точки" не смог переиграть Майка Меньяна.

Источник: Getty Images

Франция сверхуспешно стартовала в отборе Евро-2024, единолично возглавив группу B. В следующем туре команда Дидье Дешама отправится в гости к Ирландии, а команда Рональда Кумана, который провалил свое возвращение, примет в гостях Гибралтар.

Статистика матча Франция - Нидерланды отбора ЧЕ-2024

Франция - Нидерланды 4:0
Голы: Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88. 

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 12 - 11
Удары в створ: 8 - 5
Фолы: 12 - 14
Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 1.69

Франция: Меньян - Кунде, Конате, Упамекано, Эрнандес - Чуамени (Камавинга, 76), Гризманн (Фофана, 76), Рабьо (Тюрам, 89) - Коман (Диаби, 67), Коло Муани (Жиру, 76), Мбаппе.

Нидерланды: Силлессен - Тимбер, Геертрейда (Маласия, 87), Ван Дейк, Аке - де Рон (Блинд, 67), Вейналдум, Тейлор (Вегхорст, 33) - Бергейс (Мален, 67), Депай, Симонс (Классен, 68).

Предупреждения: Рабьо, Конате, Эрнандес, Упамекано - Геертрейда, Блинд.

На 90+6 минуте Мемфис Депай (Нидерланды) не реализовал пенальти.

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