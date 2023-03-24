Франция - Нидерланды 4:0: обзор матча и результат игры 24.03.2023
В пятницу, 24 марта, в Париже состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Франции принимала в гостях сборную Нидерландов.
По сути, все было решено уже в первой половине первого тайма. Сначала Антуан Гризманн организовал и забил самый быстрый гол "Les Bleus" за последние 16 лет.
Спустя шесть минут Дайо Упамекано удвоил преимущество французов, после чего Килиан Мбаппе довел счет до разгромного.
После перерыва команды не отличались особенной активностью: Франция уже не хотела атаковать, а Нидерланды не могли создать ничего опасного.
Однако болельщики, пришедшие на Стад де Франс в этот вечер, стали свидетелями еще одного гола - Мбаппе оформил дубль под занавес встречи.
У гостей был прекрасный шанс забить гол престижа, но Мемфис Депай с "точки" не смог переиграть Майка Меньяна.
Франция сверхуспешно стартовала в отборе Евро-2024, единолично возглавив группу B. В следующем туре команда Дидье Дешама отправится в гости к Ирландии, а команда Рональда Кумана, который провалил свое возвращение, примет в гостях Гибралтар.
Статистика матча Франция - Нидерланды отбора ЧЕ-2024
Франция - Нидерланды 4:0
Голы: Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88.
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 12 - 11
Удары в створ: 8 - 5
Фолы: 12 - 14
Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 1.69
Франция: Меньян - Кунде, Конате, Упамекано, Эрнандес - Чуамени (Камавинга, 76), Гризманн (Фофана, 76), Рабьо (Тюрам, 89) - Коман (Диаби, 67), Коло Муани (Жиру, 76), Мбаппе.
Нидерланды: Силлессен - Тимбер, Геертрейда (Маласия, 87), Ван Дейк, Аке - де Рон (Блинд, 67), Вейналдум, Тейлор (Вегхорст, 33) - Бергейс (Мален, 67), Депай, Симонс (Классен, 68).
Предупреждения: Рабьо, Конате, Эрнандес, Упамекано - Геертрейда, Блинд.
На 90+6 минуте Мемфис Депай (Нидерланды) не реализовал пенальти.