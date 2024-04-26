Фанаты Баварии создали петицию в поддержку Тухеля

За три дня она собрала 10 тысяч подписей.

Болельщики Баварии выступили за сохранение Томаса Тухеля, пишет The Athletic.

Напомним, что немецкий специалист объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Это случилось еще в феврале, и с тех пор Бавария ищет нового тренера.

Тем не менее при Тухеле Баварии хоть и проиграла чемпионство, однако дошла до полуфинала ЛЧ, где встретится с мадридским Реалом.

Ближе всего к назначению главным тренером мюнхенцев находится Ральф Рангник, а потому петиция фанатов так и называется: "Мы хотим Тухеля, а не Рангника", и за три дня она собрала уже 10 тысяч подписей.

"Несмотря на негативное освещение в СМИ и кадровую ситуацию в травмированной мюнхенской команде, обладатель трофея Лиги чемпионов вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Унаи Эмери или Рангник, эти тренеры не могут сравниться с Тухелем", – говорится в тексте петиции.

Ранее также сообщалось, что кандидат на пост в Ливерпуле заявил о своей готовности возглавить клуб.

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