Фанаты Баварии создали петицию в поддержку Тухеля
Болельщики Баварии выступили за сохранение Томаса Тухеля, пишет The Athletic.
Напомним, что немецкий специалист объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Это случилось еще в феврале, и с тех пор Бавария ищет нового тренера.
Тем не менее при Тухеле Баварии хоть и проиграла чемпионство, однако дошла до полуфинала ЛЧ, где встретится с мадридским Реалом.
Ближе всего к назначению главным тренером мюнхенцев находится Ральф Рангник, а потому петиция фанатов так и называется: "Мы хотим Тухеля, а не Рангника", и за три дня она собрала уже 10 тысяч подписей.
"Несмотря на негативное освещение в СМИ и кадровую ситуацию в травмированной мюнхенской команде, обладатель трофея Лиги чемпионов вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Унаи Эмери или Рангник, эти тренеры не могут сравниться с Тухелем", – говорится в тексте петиции.
Ранее также сообщалось, что кандидат на пост в Ливерпуле заявил о своей готовности возглавить клуб.
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