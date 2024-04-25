Тренер Фейеноорда заявил о намерении возглавить Ливерпуль

Главный тренер Фейеноорда Арне Слот изъявил готовность возглавить Ливерпуль по окончании сезона.

"Мне кажется очевидным, что я хотел бы работать там. Клубы ведут переговоры, так что я пока воздержусь".

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"Мы ждем, когда будет достигнуто соглашение, но я полностью уверен в этом", – сказал Слот в интервью ESPN.

Напомним, летом нынешний главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп покинет клуб.

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