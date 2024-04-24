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Ливерпуль ведет переговоры с тренером Фейеноорда

Английский клуб определился с заменой Клоппу.
Сегодня, 20:55
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Ливерпуль ведет переговоры о личном контракте с Арне Слотом. Специалист рассматривается как главный кандидат на замену Юргена Клоппа.

"Красные" предложили 9 млн евро за тренера, однако Фейеноорд хочет больше.

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Согласно информации Фабрицио Романо, клуб уже обсуждает условия контракта с Слотом, чьи интересы представляет Рафаэл Пимента.

Тренер согласился на переход после переговоров с Ливерпулем и в настоящее время клубы обсуждают компенсацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фейеноорд арне слот

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