Ливерпуль ведет переговоры с тренером Фейеноорда
Английский клуб определился с заменой Клоппу.
Ливерпуль ведет переговоры о личном контракте с Арне Слотом. Специалист рассматривается как главный кандидат на замену Юргена Клоппа.
"Красные" предложили 9 млн евро за тренера, однако Фейеноорд хочет больше.
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Согласно информации Фабрицио Романо, клуб уже обсуждает условия контракта с Слотом, чьи интересы представляет Рафаэл Пимента.
Тренер согласился на переход после переговоров с Ливерпулем и в настоящее время клубы обсуждают компенсацию.
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