Ливерпуль ведет переговоры с тренером Фейеноорда

Ливерпуль ведет переговоры о личном контракте с Арне Слотом. Специалист рассматривается как главный кандидат на замену Юргена Клоппа.

"Красные" предложили 9 млн евро за тренера, однако Фейеноорд хочет больше.

Читай также: Клуб АПЛ может перехватить потенциального нового тренера Ливерпуля

Согласно информации Фабрицио Романо, клуб уже обсуждает условия контракта с Слотом, чьи интересы представляет Рафаэл Пимента.

Тренер согласился на переход после переговоров с Ливерпулем и в настоящее время клубы обсуждают компенсацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!