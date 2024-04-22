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Клуб АПЛ может перехватить потенциального нового тренера Ливерпуля

Вест Хэм провел переговоры с Рубеном Аморимом.
Сегодня, 18:25
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Лондонский Вест Хэм провел переговоры с Рубеном Аморимом, пишет The Athletic.

Напомним, тренер Спортинга считается одним из главных кандидатов в Ливерпуле, но мерсисайдцы все еще оценивают варианты и не делали попыток подписать португальца.

При этом "молотобойцы" уже вовсю развернули кампанию про замене Дэвида Мойеса, чей контракт с клубом истекает уже летом. Продлевать соглашение Вест Хэм не планирует.

Пока неизвестно, каким будет решение Аморима, но если откажет, то у клуба есть еще один вариант - Хулен Лопетеги.

Ранее также сообщалось, что Лопетеги также интересен Милану.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм

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