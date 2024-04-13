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Экс-тренер Реала может возглавить итальянский гранд

Хулен Лопетеги может сменить Стефано Пиоли.
Сегодня, 12:20
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

Руководство Милана ведет переговоры с Хуленом Лопетеги, утверждает Corriere dello Sport.

Слухи об увольнение нынешнего тренера "россонери" Стефано Пиоли преследуют клуб в течение всего сезона. Милану точно не светит скудетто, да и в ЛЕ клуб уступил в первом матче Роме.

На фоне всего этого кресло под Пиоли снова зашаталось, по крайней мере, так считают итальяские журналисты.

Журналисты утверждают, что руководство Милана намерено назначить Хулена Лопетеги, с ним провели уже несколько встреч представители клуба. Сам Лопетеги будто бы тоже не против поработать в Италии.

Напомним, что последним местом работы 57-летнего испанца был Вулверхэмптон, откуда он был уволен еще в августе 2023 года.

Ранее также сообщалось, что в Германии очень ждут Юргена Клоппа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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