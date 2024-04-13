Экс-тренер Реала может возглавить итальянский гранд
Руководство Милана ведет переговоры с Хуленом Лопетеги, утверждает Corriere dello Sport.
Слухи об увольнение нынешнего тренера "россонери" Стефано Пиоли преследуют клуб в течение всего сезона. Милану точно не светит скудетто, да и в ЛЕ клуб уступил в первом матче Роме.
На фоне всего этого кресло под Пиоли снова зашаталось, по крайней мере, так считают итальяские журналисты.
Журналисты утверждают, что руководство Милана намерено назначить Хулена Лопетеги, с ним провели уже несколько встреч представители клуба. Сам Лопетеги будто бы тоже не против поработать в Италии.
Напомним, что последним местом работы 57-летнего испанца был Вулверхэмптон, откуда он был уволен еще в августе 2023 года.
Ранее также сообщалось, что в Германии очень ждут Юргена Клоппа.
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