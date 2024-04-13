Сборная Германии хочет видеть Клоппа главным тренером на ЧМ-2026

До этого командой будет руководить Сандро Вагнер.

Немецкий футбольный союз (DFB) намерен пригласить Юргена Клоппа в сборную в 2025 году, пишет Bayern & Germany.

Напомним, что нынешний тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн, вероятней всего, вернется в клубный футбол после Евро-2024.

Юрген Клопп также покинет летом Ливерпуль, но немец уже объявил, что намерен как минимум год отдохнуть от футбола. В DFB готовы подождать до 2025-го.

В течение года ассистент Нагельсманна Сандро Вагнер будет и.о. главного тренера, а в 2025 году пригласят нового специалиста. Клопп - номер один в этом списке.

Так или иначе, DFB считает подобный план идеальным, так как у нового специалиста будет целый год, чтобы подготовить команду к ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что лидеры Баварии могут покинуть клуб.

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