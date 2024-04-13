iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Германии хочет видеть Клоппа главным тренером на ЧМ-2026

До этого командой будет руководить Сандро Вагнер.
Сегодня, 11:55
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Немецкий футбольный союз (DFB) намерен пригласить Юргена Клоппа в сборную в 2025 году, пишет Bayern & Germany.

Напомним, что нынешний тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн, вероятней всего, вернется в клубный футбол после Евро-2024.

Юрген Клопп также покинет летом Ливерпуль, но немец уже объявил, что намерен как минимум год отдохнуть от футбола. В DFB готовы подождать до 2025-го.

В течение года ассистент Нагельсманна Сандро Вагнер будет и.о. главного тренера, а в 2025 году пригласят нового специалиста. Клопп - номер один в этом списке.

Так или иначе, DFB считает подобный план идеальным, так как у нового специалиста будет целый год, чтобы подготовить команду к ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что лидеры Баварии могут покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп

Статьи по теме

"Плохая игра - говорю, как есть": Клопп отреагировал на провал Ливерпуля в матче с Аталантой "Плохая игра - говорю, как есть": Клопп отреагировал на провал Ливерпуля в матче с Аталантой
Новый фаворит на замену Клоппу отрицает наличие переговоров с руководством Ливерпуля Новый фаворит на замену Клоппу отрицает наличие переговоров с руководством Ливерпуля
Клопп: За все время моей работы в Ливерпуле мы никогда так не доминировали над МЮ, как в двух последних матчах Клопп: За все время моей работы в Ливерпуле мы никогда так не доминировали над МЮ, как в двух последних матчах
Клопп - о решении Алонсо: Я понимаю, почему он хочет остаться Клопп - о решении Алонсо: Я понимаю, почему он хочет остаться
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа15:09
Английские гранды вступили в гонку за новоиспеченной звездой Ла Лиги
Украина15:01
Оболонь и Минай в укороченных составах поделили очки
Формула 114:32
Сайнс: Обновления болида Феррари могут нивелировать преимущество Ред Булл
Европа14:20
Луческу высказался относительно продолжения карьеры
Украина14:03
Голкипер Динамо пропустит матч УПЛ против Александрии
Европа13:40
Один украинец вошел в топ-100 Golden Boy-2024
НБА13:37
Рынок свободных агентов: Айзея Томас и Ти Джей Уоррен вернулись в НБА
Европа12:59
Глава Ла Лиги рассказал, при каком условии не будет переизбираться
ММА12:42
"У него есть не только удар": Джо Роган выделил чемпиона UFC, которого недооценивают фанаты
Европа12:20
Экс-тренер Реала может возглавить итальянский гранд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK