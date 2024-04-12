Ман Сити нацелился на двух лидеров Баварии

Но, лишь один из игроков хочет покинуть мюнхенцев.

Манчестер Сити намерен приобрести сразу двух полузащитников Баварии.

Как сообщает The Athletic, "горожане" заинтересованы в услугах Йозуа Киммиха и Джамала Мусиалы.

При этом, манкунианцы не единственные, кто интересуется обоими исполнителями. Футболисты сборной Германии находятся на радаре многих топ-клубов Европы.

Читай также: Манчестер Сити может выкупить очередную звезду у РБ Лейпцига

В то же время, отмечается, что Джамал не заинтересован в уходе из мюнхенского гранда и, вероятнее всего, продлит свое соглашение, которое сейчас действует до лета 2026 года.

С Киммихом все значительно проще, ведь, о недовольстве Йозуа текущей ситуацией известно давно, а его соглашение рассчитано только до лета следующего года, поэтому, его придется продавать после завершения этого сезона, или отпускать бесплатно в 2025.

Отметим, что в текущем сезоне Мусиала провел 34 матча, забив 12 голов и отдав 7 ассистов, а вот на счету Киммиха те же 34 матча, в которых он один раз отметился забитым голом и 7 раз отдал голевую передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!