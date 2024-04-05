Манчестер Сити может выкупить очередную звезду у РБ Лейпцига

Манчестер Сити рассматривает подписание Дани Ольмо, утверждает Bild.

Испанский хавбек уже некоторое время вляется целью для европейских грандов, кроме Сити на него претендуют Барселона, МЮ и другие.

При этом у каталонцев почти нет шансов подписать испанца из-за его клаусулы в 60 млн евро, а вот другие клубы могут себе это позволить, хотя РБ не хотел бы расставаться с Ольмо.

"Горожане" вполне могут их переубедить, заплатив необходимую сумму. Вероятно, руководство рассматривает испанца в качестве замены Бернарду Силве, который близок к уходу из клуба.

Ранее также сообщалось, что трансферная цель английских грандов не хочет переезжать в АПЛ.

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