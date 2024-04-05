Манчестер Сити может выкупить очередную звезду у РБ Лейпцига
Дани Ольмо может стать заменой Бернарду Силве.
Манчестер Сити рассматривает подписание Дани Ольмо, утверждает Bild.
Испанский хавбек уже некоторое время вляется целью для европейских грандов, кроме Сити на него претендуют Барселона, МЮ и другие.
При этом у каталонцев почти нет шансов подписать испанца из-за его клаусулы в 60 млн евро, а вот другие клубы могут себе это позволить, хотя РБ не хотел бы расставаться с Ольмо.
"Горожане" вполне могут их переубедить, заплатив необходимую сумму. Вероятно, руководство рассматривает испанца в качестве замены Бернарду Силве, который близок к уходу из клуба.
Ранее также сообщалось, что трансферная цель английских грандов не хочет переезжать в АПЛ.
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