Трансферная цель МЮ и Арсенала определил для себя оптимальный вариант
Джошуа Зиркзе знает, где хочет продолжить карьеру, утверждает 90Min.
Напомним, что за нападающим Болоньи выстроилась немалая очередь, которую возглавляют Манчестер Юнайтед и Арсенал.
Однако сам Зиркзе предпочел бы остаться в Италии, тем более, что им интересуется Милан. "Россонери" могут предложить за бельгийца 50 млн евро и Алексиса Салемакерса.
При этом Болонья намерена выручить за Зиркзе столько же, сколько заработала Аталанта на Расмусе Хейлунде - около 70 млн евро, на что Милан вряд ли пойдет.
Так же у Зиркзе есть вариант с возвращением в Баварию, но он наименее приятен, так как там игроку придется играть вторую скрипку под Харри Кейном.
Ранее также сообщалось, что тен Хаг активно работает над планом МЮ на следующий сезон.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!