Трансферная цель МЮ и Арсенала определил для себя оптимальный вариант

Джошуа Зиркзе знает, где хочет продолжить карьеру, утверждает 90Min.

Напомним, что за нападающим Болоньи выстроилась немалая очередь, которую возглавляют Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Однако сам Зиркзе предпочел бы остаться в Италии, тем более, что им интересуется Милан. "Россонери" могут предложить за бельгийца 50 млн евро и Алексиса Салемакерса.

При этом Болонья намерена выручить за Зиркзе столько же, сколько заработала Аталанта на Расмусе Хейлунде - около 70 млн евро, на что Милан вряд ли пойдет.

Так же у Зиркзе есть вариант с возвращением в Баварию, но он наименее приятен, так как там игроку придется играть вторую скрипку под Харри Кейном.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг активно работает над планом МЮ на следующий сезон.

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