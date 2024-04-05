Тен Хаг принимает активное участие в составлении плана МЮ на следующий сезон

Нидерландец может заслужить очередной шанс проявить себя.

Эрик тен Хаг играет важную роль в планировании следующего сезона Ман Юнайтед. Об этом сообщает издание The Athletic.

Он активно участвует во встречах по поводу трансферов и изменений в медицинском штабе. Тен Хаг также участвует в выборе отелей и баз для предсезонного тура по США.

Читай также: Легенда Манчестер Юнайтед призвал дать Рэшфорду "пинка под зад"

Несколько источников, близких к клубу, считают, что тен Хаг заслужил шанс поработать в новой структуре Манчестер Юнайтед, руководить которой будут люди, которых считают "лучшими из лучших".

Выступления и результаты МЮ в текущем сезоне вызывают вопросы, но в стане "красных дьяволов" считают одной из их причин большое количество травм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!