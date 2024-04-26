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Защитник сборной Германии: Мы можем стать чемпионами Европы

Антонио Рюдигер похвалил Юлиана Нагельсманна за то, как он перевернул ситуацию в команде.
Сегодня, 12:50
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Центрбек сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мыслями о грядущем домашнем Евро-2024.

По словам футболиста, "бундестим" вполне могут стать победителями благодаря тому, как команду сменил Юлиан Нагельсманн.

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"Я не жду ничего от болельщиков. Я жду нашего успешного выступления и достижения результатов. Если мы это сделаем, то и болельщики нас будут поддерживать. Посмотрите на последние товарищеские матчи. Чувствуется, что теперь мы можем стать чемпионами Европы. Два месяца назад все было в руинах.

У тренера определенно было много времени на размышления. Да и состав был другим. Кроме того, у нас сильный дух и хорошая сбалансированность, в том числе и на поле", - заявил Антонио в интервью Sky Sports.

Напомним, ранее Рюдигеру пришлось оправдываться за жест на фото, который связывают с террористической организацией

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Рюдигер

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