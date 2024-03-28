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Игрок Реала ответил на обвинения в поддержке организации, ответственной за теракт в москве

Антонио Рюдигер выступает за ценности мира и толерантности.
Сегодня, 16:28
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Футболист Реала Антонио Рюдигер отреагировал на упреки со стороны экс-редактора Bild Джулиана Райхельта, который обвинил соотечественника в поддержке ИГИЛ из-за жеста показанного на фото в его Instagram.

Немец объяснил, что он имел в виду и отметил, что придерживается принципов уважения и терпимости.

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"Я - набожный мусульманин, и исповедую свою веру. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Однако мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники. Уважение и терпимость - это основополагающие принципы, которых мы все придерживаемся в нашей семье.

Я защищаю мир и толерантность. Жест, который я использовал, называется "таухид". В исламе это считается символом единства и единобожия.

Однако я также признаю, что из-за недостатка внимательности предоставил третьим лицам возможность намеренно неверно истолковать ситуацию для радикализации и поляризации мнений", - приводит слова Рюдигера испанское издание AS.

Отметим, что на одном из последних фото в своем Instagram Антонио показал указательный палец поднятый вверх, который часто используется боевиками ИГИЛ и трактуется ими, как "символ своего дела, излучающий силу и победу".

Также стоит сказать, что члены данной террористической группировки взяли на себя ответственность за недавний теракт в столице другой террористической группировки, которая, к сожалению, является признанным миром государством россией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Антонио Рюдигер

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