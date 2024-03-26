Сборная Франции в ближайшем матче проведет минуту молчания в память о жертвах теракта в москве

Зрада от вице-чемпионов мира.

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что перед началом матча против Чили состоится минута молчания в память о жертвах теракта в московском торговом центре.

"Когда происходят такие события, нам нужно проявить большую солидарность с российским народом".

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"Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами", – приводит слова Диалло Europe1.

Напомним, во вторник, 26 марта, сборная Франции проведет товарищеский матч против национальной команды Чили. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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