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Известный рэпер стал совладельцем британского клуба

Snoop Dogg присоединился к группе владельцев Суонси
Вчера, 22:42       Автор: Василий Медвидь

Американский рэпер Snopp Dogg приобрел в свои владения спортивный актив.

Исполнитель стал совладельцем валлийского Суонси. Об этом сообщила пресс-служба «лебедей».

Snoop приобрел миноритарную долю акций на сумму 190 млн долларов, точный процент которых неизвестен.

Напомним, что совладельцем Суонси также является Лука Модрич

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