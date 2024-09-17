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Ан-Наср Роналду уволил экс-тренера Шахтера

Ему на смену должен прийти Стефано Пиоли.
Сегодня, 18:23
Луиш Каштру / Getty Images
Луиш Каштру / Getty Images

Ан-Наср в своих социальных сетях объявил о расставании с Луишем Каштру.

Португалец покинул должность главного тренера саудовского клуба.

"Мы ценим все усилия, которые он приложил при работе в клубе, и желаем ему успеха", - говорится в заявлении клуба.

Каштру возглавил Ан-Наср в июле 2023 года. Под его руководством Криштиану Роналду и компания провели 54 матча (36 побед, 9 ничьих, 9 поражений, разница голов 148:75).

Однако клуб ничего не выиграл: Ан-Наср проиграл финал Кубка короля Саудовской Аравии и национальный Суперкубок, перед этим завершив чемпионат на втором месте.

Ранее сообщалось, что место экс-тренера донецкого Шахтера должен занять Стефано Пиоли, который минувшим летом покинул Милан, где его самого заменил другой бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека.

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