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Клуб Роналду почти завершил переговоры с новым главным тренером

Стефано Пиоли за шаг от того, чтобы возглавить Ан-Наср.
Сегодня, 15:10
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Саудовский Ан-Наср находится на продвинутой стадии переговоров со Стефано Пиоли, утверждает Маттео Моретто.

По информации инсайдера, экс-наставник Милана готов возглавить клуб, который испытывает серьезные проблемы в новом сезоне.

Под руководством Каштру Ан-Наср проиграл Суперкубок, а сейчас занимает лишь седьмое место в лиге с пятью очками.

Стороны близки к окончательному соглашению, однако есть еще препятствие. Пиоли нужно будет договориться о разрыве контракта с Миланом, который все еще действует.

Ранее также сообщалось, что лидер Атлетико может покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефано Пиоли ан-наср

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