Ницца - Сент-Этьенн: Обзор и результат матча Лиги 1 21.09.2024

В рамках 5-го тура Лиги 1 Ницца встретилась с Сент-Этьенном.

«Орлы» одержали сокрушительную победу над новичком элитного французского дивизиона, победив со счетом 8:0. Шесть раз коллектив Франка Эсса отличился в первом тайме, еще два забил во второй половине встречи.

Голами за хозяев отмечались Мохамед Али-Шо, Пабло Розарио, Танги Ндомбеле, Эван Гессан, Софьян Диоп, дубль оформил Юссуфа Мукоко и автогол забил Дилан Батубинсика.

Отметим, что 6 голов в первом тайме от Ниццы являются повторением рекорда чемпионата Франции.

Также "гимнасты" добыли одну из самых крупных побед в 21 веке в Лиге 1. Крупнее, а именно со счетом 9:0, побеждал только ПСЖ и делал он это дважды.

Статистика матча Лиги 1 Ницца - Сент-Этьенн

Ницца - Сент-Этьенн 8:0

Голы: Батубинсика (автогол), 4, Ндомбеле, 6, Али-Шо, 24, Муккоко, 26, 39, Гессан, 36, Диоп, 75, Розарио, 86

xG: 4.33 - 0.19

Удары: 18 - 3

Удары в створ ворот: 10 - 1

Владение мячом: 66% - 33%

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