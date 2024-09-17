Браун: Роналду мог бы вернуться в МЮ и попытаться сгладить то неприятное расставание

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Уэс Браун заявил, что был бы рад возвращению Криштиану Роналду в английский клуб.

Бывший футболист считает, что все были разочарованы уход Роналду, однако он мог бы вернуться и все равно помочь клубу.

"Когда речь идет о возвращении Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед в любом качестве, нельзя исключать ничего. Очевидно, что когда он покинул клуб во второй раз, мы все были разочарованы, потому что он был одним из лучших игроков в истории Юнайтед, и было обидно, что все так закончилось.

Я думаю, он мог бы вернуться, попытаться сгладить то неприятное расставание. Даже в своем первом сезоне после возвращения он забил более 20 голов. Я считаю, что его уход не был вынужденным, и если бы он вернулся каким-либо образом, я бы был рад", - цитирует Брауна Goal.

Ранее также другая легенда МЮ стал басистом в рок-группе.

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