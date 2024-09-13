Роналду заговорил о завершении карьеры: Я буду скучать по адреналину

Португалец Криштиану Роналду – настоящая звезда мирового футбола, Футболист завоевал множество личных и командных наград, но возраст берет свое.

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Криштиану уже задумывается о завершении профессиональной карьеры. Звездный футболист рассказал, по чему больше всего будет скучать на пенсии:

"Я буду скучать по адреналину от забитого гола и ощущению волнения. Думаю, мне этого не будет хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен", - заявил 39- годовой Роналду в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Напомним, сейчас Роналду выступает в Саудовской Аравии за Аль-Наср, за свою карьеру португалец выступал за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Реал.

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