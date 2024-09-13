iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду заговорил о завершении карьеры: Я буду скучать по адреналину

Криштиану понимает, что не сможет играть вечно.
Сегодня, 12:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Португалец Криштиану Роналду – настоящая звезда мирового футбола, Футболист завоевал множество личных и командных наград, но возраст берет свое.

Читай также: Роналду - о воспитании детей: Я и Криштиану-младший постоянно ссоримся

Криштиану уже задумывается о завершении профессиональной карьеры. Звездный футболист рассказал, по чему больше всего будет скучать на пенсии:

"Я буду скучать по адреналину от забитого гола и ощущению волнения. Думаю, мне этого не будет хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен", - заявил 39- годовой Роналду в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Напомним, сейчас Роналду выступает в Саудовской Аравии за Аль-Наср, за свою карьеру португалец выступал за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Тен Хаг ответил Роналду – португалец откровенно критикует наставника Манчестер Юнайтед Тен Хаг ответил Роналду – португалец откровенно критикует наставника Манчестер Юнайтед
Роналду - о воспитании детей: Я и Криштиану-младший постоянно ссоримся Роналду - о воспитании детей: Я и Криштиану-младший постоянно ссоримся
Роналду: Мой блеск не исчезнет из-за того, что люди с телевидения критикуют меня Роналду: Мой блеск не исчезнет из-за того, что люди с телевидения критикуют меня
Роналду рассказал, почему плакал после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро-2024 Роналду рассказал, почему плакал после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Оболонь - Александрия, Боруссия Д - Хайденхайм, Бетис - Леганес, Сент-Этьен - Лилль
просмотров
УПЛ: Оболонь и Александрия откроют шестой тур
просмотров

Последние новости

Европа13:53
В ПСЖ рассказали, почему передумали подписывать Осимхена
Формула 113:43
Гран-при Азербайджана: Ред Булл вернулись в топ, Хэмилтон - в тройке
Формула 113:36
Алонсо опасается, что у него "нет времени", чтобы извлечь выгоду из влияния Ньюи на Астон Мартин
Игровые13:20
Сборная Эстонии отказалась играть против Беларуси в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
Европа13:02
"Крупный игрок в мире наркотиков": экс-защитник АПЛ предстанет перед судом за контрабанду 2 тонн кокаина
Европа12:50
Роналду заговорил о завершении карьеры: Я буду скучать по адреналину
Европа12:34
Игрок Челси рассказал, как решился расистский скандал с Фернандесом
Лига наций12:20
"Играем в интеллигентный футбол": Федецкий объяснил, чего не хватило сборной Украины в Лиге наций
Киберспорт11:56
The International: онлайн-трансляция матчей BB Team - Team Falcons, Aurora - Xtreme Gaming
Футбол11:53
Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесен на 2025 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK