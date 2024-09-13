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Роналду - о воспитании детей: Я и Криштиану-младший постоянно ссоримся

Португалец очень требователен к своим детям.
Сегодня, 10:35
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Звездный португалец Криштиану Роналду рассказал о воспитании своих детей, заявив, что ему нравится, что у них есть характер:

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Несколько дней назад я был на Красном море, играл в падел. Я и Криштиану-младший постоянно ссоримся, можем не разговаривать несколько дней. Вот почему я счастлив, даже маленький Маттео любит соревноваться, и мне это нравится. Это показывает, что они носят. характер.

Серьезно, мои дети такие же, как и я. Я их этого не учу, они видят это на моем примере, потому что иногда, когда я проиграю, я злюсь, иногда плачу – зависит от момента. В этом они похожи на меня, не хочу проигрывать даже своим детям. Я ничего не даю просто так.

Они всегда будут видеть своего отца как пример, они каждый день наблюдают за мной – дома, на тренировках или в игре. Они видят, как много работаю.

Прямо сейчас Криштиану хочет стать футболистом, но я не оказываю на него большого давления, только немного. Ему 14 лет, он уже оказывает давление из-за того, что он сын Роналду. Пусть совершает свои ошибки, но надеюсь, что в будущем он станет профессиональным игроком.

Если он не станет футболистом, может выберет другую профессию, но я всегда его поддержу. Мы не можем давить наших сыновей только потому, что мы известны", - сказал Роналду в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Напомним, сейчас Роналду выступает в Саудовской Аравии за Аль-Наср, за свою карьеру португалец выступал за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Реал.

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