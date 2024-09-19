Роналду - о сыне: Криштиану хочет быть футболистом, но я не давлю на него сильно

Форвард сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду прокомментировал желание своего сына стать футболистом.

Португалец понимает, что его сын столкнется с огромным давлением, и именно потому он сам старается не давить на него. Футболист готов дать Криштиану-младшему свободу действий, вдохновляя его своим примером.

"Я сказал: вот тебе дорожная карта, вот тебе ориентир. Этому поколению сложно что-то объяснять, но в моей голове всегда вертится: твой отец станет тебе примером. Дети каждый день видят, что я делаю дома, на тренировке, во время матча. Они говорят: мой папа каждый раз много работает. Они видят это.

Криштиану хочет быть футболистом, но я не давлю на него сильно – лишь немного. Ему 14 лет, как я буду на него давить? Давление уже есть: он сын Криштиану. А представь, если я начну сейчас тоже на него давить.

Пусть совершает собственные ошибки, пусть делает то, что считает нужным. Я надеюсь, что в будущем он станет профессиональным футболистом. Если нет, если у него будет другая работа, я все равно всегда буду его поддерживать. Нельзя оказывать на сыновей давление, потому что мы знамениты – не хочу это давление усиливать.

Я подаю пример своим детям. Это лучший способ. Стараюсь дать совет, передать свои знания, опыт", - рассказал Роналду на своем Youtube-канале.

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