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Горецка может покинуть Баварию

Хавбек потерял место в основе мюнхенцев.
Сегодня, 17:42
Леон Горецка / Getty Images
Леон Горецка / Getty Images

Леон Горецка может покинуть Баварию в это трансферное окно, пишет Sky Sport.

Во время предсезонной подготовки хавбек не попадал в стартовый состав, так что, вполне возможно, он может уйти, чтобы получать больше игрового времени.

В подписании 28-летнего немца в первую очередь заинтересован Ювентус. В клубе убеждены, что Леон идеально впишется в оборонительную игру Аллегри.

Вторым возможным покупателем может стать Манчестер Юнайтед. Подписав Хойлунда, "дьяволы" могут озаботиться трансфером полузащитника.

Ранее, напомним, стали известны детали ухода Садио Мане из Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Леон Горецка

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