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Представитель Мане поделился причинами ухода игрока из Баварии

Сенегалец не вписался со своим заработком в немецкий гранд.
Сегодня, 17:25
Садио Мане / Twitter
Садио Мане / Twitter

Бакари Сиссе, личный советник нападающего Ан-Насра Садио Мане, поделился деталями пребывания игрока в Баварии.

"Продажа Мане - это не футбольное решение. Зарплата Садио раздражала немцев, они не понимали, как африканец приходит в клуб и становится самым высокооплачиваемым футболистом, опережая всех. Поэтому хотели от него избавиться.

Они не позвонили агентам игрока. Они не сказали Садьо лично, что хотят от него избавиться. Они просто послали Тухеля сказать ему, что он будет левым форвардом третьего порядка.

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Садьо нечего доказывать немцам. Он стал тем, кем стал, не благодаря Баварии. Это произошло благодаря Ливерпулю. Бавария была неблагодарной. Они платили африканцу такие деньги, и это их обидело", – сказал Сиссе в интервью Goal.com.

Напомним, контракт игрока с Ан-Насром рассчитан до лета 2026 года, а заработная плата составит 40 миллионов евро в год. Бавария должна получить за своего вингера около 30 миллионов евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Садио Мане

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