iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал - Манчестер Сити 1:2: обзор матча и результат игры 10.12.2025

"Горожане" одержали волевую победу над мадридцами.
Сегодня, 00:12       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити обыграл Реал / Getty Images
Манчестер Сити обыграл Реал / Getty Images

В среду, 10 декабря, мадридский Реал принимал на своем поле Манчестер Сити в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Пропустив первой, команда Хосепа Гвардиолы все же справилась в гостях с соперником, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Читай также: Барселона вырвала победу над Айнтрахтом

Все голы в этом противостоянии пришлись на первый тайм. Реал повел в матче на 28-й минуте благодаря результативному удару Родриго, который вбежал справа в штрафную и отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Тем не менее уже на 35-й минуте Манчестер Сити удалось отыграться. После подачи с углового и удара головой Йошка Гвардиола Тибо Куртуа не зафиксировал мяч, а первым на добивании оказался Нико О'Райли. А вскоре гости получили право на пенальти за фол Антонио Рюдигера на Эрлинге Холанде. Сам пострадавший взялся исполнять одиннадцатиметровый удар и развел мяч и голкипера по разным углам.

Во второй половине встречи мадридцы пытались исправить ситуацию, однако безуспешно, а их гол так и остался единственным в матче ударом в створ. "Горожане" же сумели сохранить победный результат.

Манчестер Сити, набрав 13 очков, занимает на данный момент четвертое место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Реал с 12 баллами расположился на седьмой позиции.

Статистика матча Реал - Манчестер Сити шестого тура Лиги чемпионов

Реал - Манчестер Сити 1:2

Голы: Родриго, 28 - О’Райли, 35, Холанд, 43 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.44 - 2.57
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 16 - 12
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 3 - 3
Фолы: 14 - 17

Реал: Куртуа - Вальверде, Ассенсио (Эндрик, 79), Рюдигер, Каррерас - Чуамэни, Себальос (Диас, 67), Беллингем - Родриго, Г. Гарсия (Гюллер, 58), Винисиус.

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли - Силва, Нико Гонсалес, Фоден (Рейндерс, 70) - Шерки (Савио, 70), Холанд (Мармуш, 70), Доку (Аке, 88).

Предупреждения: Рюдигер, Родриго, Каррерас - Фоден, О'Райли, Силва.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид

Статьи по теме

Полузащитник Сити о гостевом матче с Реалом: "Постараемся предстать лучшей версией самих себя" Полузащитник Сити о гостевом матче с Реалом: "Постараемся предстать лучшей версией самих себя"
Лунином заинтересовался Милан. Реал выставил ценник Лунином заинтересовался Милан. Реал выставил ценник
Гвардиола хочет усилить оборону. Сити нацелился на защитника Ньюкасла Гвардиола хочет усилить оборону. Сити нацелился на защитника Ньюкасла
Лига чемпионов: Бенфика одолела Наполи, ПСЖ не справился с Атлетиком, Манчестер Сити обыграл Реал, победы Арсенала и Ювентуса Лига чемпионов: Бенфика одолела Наполи, ПСЖ не справился с Атлетиком, Манчестер Сити обыграл Реал, победы Арсенала и Ювентуса

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:30
Лига чемпионов: Бенфика одолела Наполи, ПСЖ не справился с Атлетиком, Манчестер Сити обыграл Реал, победы Арсенала и Ювентуса
Лига Чемпионов00:12
Реал потерпел домашнее поражение от Манчестер Сити
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Забарный впервые сыграл вместе с россиянином
Европа23:35
Динамо вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, выиграв противостояние с Хибернианом
Бокс22:59
Теофимо и Шакур устроили первую дуэль взглядов перед боем
Бокс22:30
Усик - четвертый: The Ring опубликовал рейтинг P4P в 21 веке
Украина21:44
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА
Бокс20:59
"Быстрый путь к поясу": Фьюри посоветовали соперника, который может его заинтересовать
Лига конференций20:43
Ярмоленко вернулся в заявку Динамо на матч с Фиорентиной
Киберспорт20:12
NaVi обыграли россиян на DreamLeague Season 27
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK