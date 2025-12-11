Реал - Манчестер Сити 1:2: обзор матча и результат игры 10.12.2025

В среду, 10 декабря, мадридский Реал принимал на своем поле Манчестер Сити в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Пропустив первой, команда Хосепа Гвардиолы все же справилась в гостях с соперником, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Все голы в этом противостоянии пришлись на первый тайм. Реал повел в матче на 28-й минуте благодаря результативному удару Родриго, который вбежал справа в штрафную и отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Тем не менее уже на 35-й минуте Манчестер Сити удалось отыграться. После подачи с углового и удара головой Йошка Гвардиола Тибо Куртуа не зафиксировал мяч, а первым на добивании оказался Нико О'Райли. А вскоре гости получили право на пенальти за фол Антонио Рюдигера на Эрлинге Холанде. Сам пострадавший взялся исполнять одиннадцатиметровый удар и развел мяч и голкипера по разным углам.

Во второй половине встречи мадридцы пытались исправить ситуацию, однако безуспешно, а их гол так и остался единственным в матче ударом в створ. "Горожане" же сумели сохранить победный результат.

Манчестер Сити, набрав 13 очков, занимает на данный момент четвертое место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Реал с 12 баллами расположился на седьмой позиции.

Статистика матча Реал - Манчестер Сити шестого тура Лиги чемпионов

Реал - Манчестер Сити 1:2

Голы: Родриго, 28 - О’Райли, 35, Холанд, 43 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.44 - 2.57

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 16 - 12

Удары в створ: 1 - 8

Угловые: 3 - 3

Фолы: 14 - 17

Реал: Куртуа - Вальверде, Ассенсио (Эндрик, 79), Рюдигер, Каррерас - Чуамэни, Себальос (Диас, 67), Беллингем - Родриго, Г. Гарсия (Гюллер, 58), Винисиус.

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли - Силва, Нико Гонсалес, Фоден (Рейндерс, 70) - Шерки (Савио, 70), Холанд (Мармуш, 70), Доку (Аке, 88).

Предупреждения: Рюдигер, Родриго, Каррерас - Фоден, О'Райли, Силва.

