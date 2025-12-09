iSport.ua
Гвардиола хочет усилить оборону. Сити нацелился на защитника Ньюкасла

Ливраменто под прицелом.
Сегодня, 17:00       Автор: Валентина Чорноштан
Тино Ливраменто / Getty Images
Тино Ливраменто / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола собирается усилить команду защитником в ближайшее зимнее трансферное окно.

По данным TEAMtalk, коуч Сити заинтересован в том, чтобы "горожане" подписали защитника Ньюкасла Тино Ливраменто.

Отмечается, что клуб готов отдать за игрока более 65 миллионов фунтов стерлингов.

За этот сезон правый защитник сыграл 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с Ньюкаслом рассчитан до лета 2028 года.

