Гвардиола хочет усилить оборону. Сити нацелился на защитника Ньюкасла

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола собирается усилить команду защитником в ближайшее зимнее трансферное окно.

По данным TEAMtalk, коуч Сити заинтересован в том, чтобы "горожане" подписали защитника Ньюкасла Тино Ливраменто.

Отмечается, что клуб готов отдать за игрока более 65 миллионов фунтов стерлингов.

За этот сезон правый защитник сыграл 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с Ньюкаслом рассчитан до лета 2028 года.

