Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба

Бэм Адебайо отстает только от Дуэйна Уэйда.
Сегодня, 10:54       Автор: Василий Войтюк
Центровой Майами Хит Бэм Адебайо вышел на второе место по заработанным очкам за карьеру в составе клуба из Флориды.

В матче регулярного чемпионата против Финикса центровой набрал 29 баллов, что позволило ему набрать 9461 очков за карьеру.

Теперь он на два очка опережает легендарного центрового Лонзо Моурнинга, занимая вторую строчку в истории франшизы. До лидера рейтинга Дуэйна Уэйда остается набрать более 12 тысяч очков.

Лучший бомбардиры в истории Майами

  1. Дуэйн Уэйд    21,556
  2. Бэм Адебайо    9,461
  3. Алонзо Моурнинг    9,459
  4. Глен Райс    9,248
  5. ЛеБрон Джеймс    7,919
  6. Тайлер Хирро    7,206
  7. Крис Бош    6,914
  8. Рони Сейкали    6,742
  9. Джимми Батлер    6,63
  10. Удонис Хаслем    6,586

 С результатами всех матчей игрового дня в НБА можно ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

