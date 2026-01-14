Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба

Бэм Адебайо отстает только от Дуэйна Уэйда.

Центровой Майами Хит Бэм Адебайо вышел на второе место по заработанным очкам за карьеру в составе клуба из Флориды.

В матче регулярного чемпионата против Финикса центровой набрал 29 баллов, что позволило ему набрать 9461 очков за карьеру.

Теперь он на два очка опережает легендарного центрового Лонзо Моурнинга, занимая вторую строчку в истории франшизы. До лидера рейтинга Дуэйна Уэйда остается набрать более 12 тысяч очков.

Лучший бомбардиры в истории Майами

Дуэйн Уэйд 21,556 Бэм Адебайо 9,461 Алонзо Моурнинг 9,459 Глен Райс 9,248 ЛеБрон Джеймс 7,919 Тайлер Хирро 7,206 Крис Бош 6,914 Рони Сейкали 6,742 Джимми Батлер 6,63 Удонис Хаслем 6,586

С результатами всех матчей игрового дня в НБА можно ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!