Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба
Бэм Адебайо отстает только от Дуэйна Уэйда.
Центровой Майами Хит Бэм Адебайо вышел на второе место по заработанным очкам за карьеру в составе клуба из Флориды.
В матче регулярного чемпионата против Финикса центровой набрал 29 баллов, что позволило ему набрать 9461 очков за карьеру.
Теперь он на два очка опережает легендарного центрового Лонзо Моурнинга, занимая вторую строчку в истории франшизы. До лидера рейтинга Дуэйна Уэйда остается набрать более 12 тысяч очков.
Лучший бомбардиры в истории Майами
- Дуэйн Уэйд 21,556
- Бэм Адебайо 9,461
- Алонзо Моурнинг 9,459
- Глен Райс 9,248
- ЛеБрон Джеймс 7,919
- Тайлер Хирро 7,206
- Крис Бош 6,914
- Рони Сейкали 6,742
- Джимми Батлер 6,63
- Удонис Хаслем 6,586
