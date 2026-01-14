НБА: Оклахома наконец-то переиграла Сан-Антонио, Миннесота выиграла в Милуоки

За последний месяц Оклахома-Сити Тандер и Сан-Антонио Сперс встречались четвертый раз и только сегодня лучшая команда сезона смогла обыграть Виктора Вембаньяму и компанию.

В других матчах дня свои победы одержали Майами, Лейкерс и Миннесота, которая на выезде одолела Янниса и его Милуоки.

Также домашние победы отпраздновали Хьюстон и Голден Стэйт, а Денвер на выезде без Николы Йокича переиграл Новый Орлеан.

Результаты матчей за 14 января

Майами — Финикс — 127:121 (36:28, 35:26, 21:38, 35:29)

Майами: Адебайо (29 + 9 подборов), Пауэлл (27), Хирро (23), Митчелл (9 + 6 передач), Уиггинс (8) – старт; Хакес (16 + 8 передач), Уэйр (10), Смит (2), Ларссон (2), Йович (1).

Финикс: Брукс (25), Букер (24 + 9 подборов + 9 передач), Уильямс (18 + 14 подборов), Гиллеспи (13), О’Нил (8) – старт; Аллен (25), Игодаро (3), Данн (3), Гудвин (2).

Милуоки — Миннесота — 106:139 (20:38, 25:38, 33:30, 28:33)

Милуоки: Я. Адетокумбо (25 + 8 подборов + 7 потерь), Портис (14 + 7 подборов), Портер (13 + 8 передач), Роллинз (11 + 7 подборов), Грин (9) – старт; Коффи (10), Трент (6), Нэнс (5), Энтони (4), Г. Харрис (3), Джексон (2), Кузма (2), Т. Адетокумбо (2), Симс (0).

Миннесота: Рэндл (29 + 8 подборов + 6 передач), Рид (19), Макдэниэлс (17), Дивинченцо (11 + 7 передач), Конли (9) – старт; Хайлэнд (23), Беранже (13), Миллер (7), Диллингэм (5), Кларк (4), Джузэнг (2), Инглс (0).

Новый Орлеан — Денвер — 116:122 (31:32, 34:28, 27:29, 24:33)

Новый Орлеан: Мерфи (31), Бей (17), Уильямсон (12 + 7 подборов), Фирс (10), Куин (10 + 13 подборов) – старт; Пул (16), Мисси (8 + 7 подборов), Хоукинс (6), Маткович (4), Пиви (2).

Денвер: Дж. Мюррэй (35 + 9 передач), Уотсон (31 + 7 подборов), Пикетт (16), Гордон (16 + 7 подборов), Джонс (2) – старт; Хардуэй (18), Б. Браун (4), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Оклахома-Сити — Сан-Антонио — 119:98 (32:26, 23:26, 40:24, 24:22)

Оклахома: Гилджес-Александер (34 + 4 блок-шота), Джейлен Уильямс (20), Холмгрен (8 + 10 подборов), Уоллес (6), Уиггинс (5) – старт; Карузо (13), Джейлин Уильямс (11 + 10 подборов), Митчелл (11), Джо (8), К. Уильямс (3).

Сан-Антонио: Касл (20 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Вембаньяма (17 + 7 подборов), Фокс (14), Шэмпени (13), Барнс (2) – старт; Харпер (12), К. Джонсон (9), Корнет (8 + 8 подборов), Уотерс (3), Сохан (0), Маклафлин (0), Брайан (0).

Хьюстон — Чикаго — 119:113 (29:24, 28:36, 33:28, 29:25)

Хьюстон: Дюрэнт (28 + 10 подборов), Томпсон (23), Шенгюн (23 + 7 подборов + 11 передач), Смит (18 + 7 подборов), Окоги (4) – старт; Дэвисон (9 + 7 подборов), Шеппард (8), Адамс (4 + 7 подборов), Капела (2), Тэйт (0).

Чикаго: Джонс (34 + 7 передач), Бузелис (19), Смит (14 + 9 подборов), Вучевич (14 + 7 подборов), Окоро (9) – старт; Хертер (11), Досунму (7), Терри (5), Уильямс (0).

Лейкерс — Атланта — 141:116 (37:30, 44:30, 21:26, 39:30)

Лейкерс: Джеймс (31 + 9 подборов + 10 передач), Дончич (27 + 12 передач + 7 потерь), Ларэвиа (17), Эйтон (17 + 18 подборов), Смарт (16) – старт; Винсент (10), Хатимура (7), Смит (6), Вандербилт (3), Бафкин (3), Кнехт (2), Тимми (2), Джеймс-младший (0).

Атланта: Александер-Уокер (26), Джонсон (13 + 6 передач), Крейчи (11), Дэниэлс (8 + 8 подборов), Оконгву (7 + 8 подборов) – старт; Макколлум (25), Кисперт (19), Гуйе (5 + 5 перехватов), Уоллес (2), Ньюэлл (0).

Голден Стейт — Портленд — 119:97 (38:24, 29:17, 28:30, 24:26)

Голден Стэйт: Батлер (16), Муди (14), Др. Грин (10 + 7 подборов + 6 потерь), Карри (7 + 10 передач), Пост (3) – старт; Мелтон (23), Подземски (15), Пэйтон II (8), Ричард (8), Сантос (6 + 6 передач), Хорфорд (6), Хилд (3), Спенсер (0), Джексон-Дэвис (0).

Портленд: Шарп (19), Лав (17 + 7 передач), Клинган (7 + 9 подборов), Камара (6), Сиссоко (3) – старт; Рупер (13), Холидэй (12 + 8 подборов), Р. Уильямс (11), Кук (3), Рит (3), Ян Ханьсэнь (3).

На ISPORT также доступны результаты и обзоры всех матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!