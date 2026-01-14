НХЛ: ужасный день для лидеров Востока, Коламбус и Виннипег победили

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной Лиги состоялся целый ряд поединков.

Отметим, что это был не лучший день для фаворитов. Так, Даллас проиграл свой матч Анахайму, который до этого имел продолжительную серию поражений.

Сразу четыре команды из ТОП-5 Востока также проиграли - Монреаль в овертайме, Айлендерс уступили в одну шайбу, а Детройт и Каролина вообще были разгромлены.

Результаты матчей за 14 января

Коламбус - Калгари – 5:3

Шайбы: 3:57 Фаббро (Веренски, Койл) – 1:0, 13:24 Койл (Кристиансен, Воронков) – 2:0, 32:00 Фрост (Баклунд, Шарангович) – 2:1, 39:18 Андерссон (Шарангович, Зари) – 2:2, 44:46 Веренски (Фантилли, Марченко) – 3:2, 50:05 Баклунд (Фрост, Зари) – 3:3, 58:26 Дженнер – 4:3, 59:57 Койл (Дженнер, Веренски) – 5:3.

Вашингтон - Монреаль – 3:2 (ОТ)

Шайбы: 8:14 Андерсон – 0:1, 27:40 Галлахер (Дано, Болдук) – 0:2, 45:06 Фрэнк (Рой, Сандин) – 1:2, 58:06 Фрэнк (Сандин, Бовилье) – 2:2, 64:21 Макмайкл (Строум, Сандин) – 3:2.

Питтсбург - Тампа-Бэй – 1:2 (Б)

Шайбы: 54:13 Мозер (Гурде, Гиргенсонс) – 0:1, 57:44 Малкин (Летанг) – 1:1, решающий буллит – Кучеров.

Оттава - Ванкувер – 2:1

Шайбы: 15:36 Зуб (Пинто, Амадио) – 1:0, 15:51 Спенс (Батерсон, Штюцле) – 2:0, 41:17 Петтерссон (Карлссон) – 2:1.

Бостон - Детройт – 3:0

Шайбы: 30:59 Заха (Лорей, Арвидссон) – 1:0, 43:49 Минтен (Макэвой, Пастрняк) – 2:0, 56:01 Кастелик (Жанно, Задоров) – 3:0.

Сент-Луис - Каролина – 3:0

Шайбы: 23:09 Бьюгстэд (Стенберг, Фолк) – 1:0, 29:45 Дворски (Нейборс, Такер) – 2:0, 32:49 Снаггеруд (Кайру, Шенн) – 3:0.

Нэшвилл - Эдмонтон – 4:3 (ОТ)

Шайбы: 2:45 Стэмкос (Бантинг) – 1:0, 17:06 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 1:1, 23:03 Хаула (Вуд, Вилсби) – 2:1, 27:20 Драйзайтль (Капанен, Подколзин) – 2:2, 33:12 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 2:3, 33:50 Йоси (Бланкенбург) – 3:3, 63:43 Йоси (Шей, О’Райлли) – 4:3.

Виннипег - Нью-Йорк Айлендерс – 5:4

Шайбы: 4:20 Коннор (Иафалло, Шайфли) – 1:0, 25:41 Моррисси (Перфетти, Лаури) – 2:0, 26:23 Тэйвс (Вилларди, Коннор) – 3:0, 27:40 Дюклер (Ли, Пулок) – 3:1, 28:58 Хейнеман – 3:2, 30:21 Маклин (Сизикас) – 3:3, 32:23 Демело (Шайфли, Наместников) – 4:3, 39:40 Лаури (Пионк, Сэмберг) – 5:3, 59:14 Шефер (Барзэл, Хейнеман) – 5:4.

Юта - Торонто – 6:1

Шайбы: 3:22 Карконе (Шмидт, Марино) – 1:0, 25:26 Гюнтер (Макбэйн, Коул) – 2:0, 26:44 Гюнтер (Макбэйн) – 3:0, 35:25 Петерка (Бут, Коул) – 4:0, 43:30 Йернкрук (Экман-Ларссон) – 4:1, 53:29 Макбэйн (Гюнтер, Карконе) – 5:1, 56:54 Бут (Хэйтон, Петерка) – 6:1.

Анахайм - Даллас – 3:1

Шайбы: 23:36 Крайдер (Гранлунд, Гудас) – 1:0, 52:03 Сеннеке – 2:0, 57:48 Хинтц (Дюшен, Джонстон) – 2:1, 59:39 Труба (Лакомб) – 3:1.

