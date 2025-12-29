Аутсайдер АПЛ близок ко второй отставке тренера

Сезон столичной команды пошел не по плану.

Лондонский Вест Хэм рассмотрит увольнение главного тренера. Менеджмент клуба разочарован результатами "железяк" под руководством Нуну Эшпириту Санту, сообщает talkSPORT.

Боссам аутсайдера не нравится кадровый подход тренера. Эшпириту Санту переквалифицировал в центрфорварды Джаррода Боуэна. Зато естественный нападающий Каллум Уилсон оказался на скамейке запасных.

Потенциальная отставка станет второй и для Вест Хэма, и для тренера в кампании 2025/26. Эшпириту Санту начал сезон в Ноттингеме. "Железяк" же он возглавил в конце сентября после увольнения Грэма Поттера.

Кстати, накануне Тоттенхэм одолел Кристал Пэлас в дерби Лондона.

