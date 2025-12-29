iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аутсайдер АПЛ близок ко второй отставке тренера

Сезон столичной команды пошел не по плану.
Сегодня, 14:22       Автор: Антон Федорцив
Нуну Эшпириту Санту / Getty Images
Нуну Эшпириту Санту / Getty Images

Лондонский Вест Хэм рассмотрит увольнение главного тренера. Менеджмент клуба разочарован результатами "железяк" под руководством Нуну Эшпириту Санту, сообщает talkSPORT.

Боссам аутсайдера не нравится кадровый подход тренера. Эшпириту Санту переквалифицировал в центрфорварды Джаррода Боуэна. Зато естественный нападающий Каллум Уилсон оказался на скамейке запасных.

Потенциальная отставка станет второй и для Вест Хэма, и для тренера в кампании 2025/26. Эшпириту Санту начал сезон в Ноттингеме. "Железяк" же он возглавил в конце сентября после увольнения Грэма Поттера.

Кстати, накануне Тоттенхэм одолел Кристал Пэлас в дерби Лондона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм нуну эшпириту санту

Статьи по теме

Рома может согласиться на аренду Довбика, предложив его четырем клубам АПЛ Рома может согласиться на аренду Довбика, предложив его четырем клубам АПЛ
Вест Хэм нацелился на экс-форварда Барселоны Вест Хэм нацелился на экс-форварда Барселоны
Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ
Назван фаворит на подписание Довбика в январе Назван фаворит на подписание Довбика в январе

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч команд украинцев в Серии А, поединки Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика15:36
Магучих выбрала турнир на старт сезона-2026
Украина15:00
Заря подписала первого зимнего новичка
Европа14:22
Аутсайдер АПЛ близок ко второй отставке тренера
Украина13:49
Экс-хавбек сборной Украины будет выступать в любителях Львовской области
НХЛ13:16
Лидер Флориды вернулся к тренировкам
Европа12:40
Реал не отпустил вундеркинда в Наполи
НБА12:12
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
Европа11:59
Рома может согласиться на аренду Довбика, предложив его четырем клубам АПЛ
Другие страны11:25
Роналду озвучил свою главную цель на остаток карьеры
Бокс10:39
Кроуфорд признан лучшим боксером года по версии BoxingScene
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK