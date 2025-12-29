iSport.ua
Русский Українська
Другие

Магучих выбрала турнир на старт сезона-2026

Рекордсменка мира начнет год дома.
Сегодня, 15:36       Автор: Антон Федорцив
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих определилась с первыми соревнованиями в новом сезоне. Прыгунья в высоту примет участие в Мемориале Демьянюка, сообщает Суспильне Спорт.

"Открываю сезон 17 января во Львове на Мемориале Демьянюка. И я еще буду выступать на чемпионате Украины в конце февраля. Уже началась подготовка. Готовимся, чтобы показать самый высокий результат", – заявила спортсменка.

Магучих не начинала сезон в Украине с 2023 года. Далее она поедет на этапы Бриллиантовой лиги и чемпионат Европы в английском Бирмингеме. Главным стартом сезона-2026 украинка назвала абсолютный чемпионат мира.

Напомним, ранее Бриллиантовая лига опубликовала календарь на грядущий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих Мемориал Демьянюка

Статьи по теме

Магучих осталась вне финальной тройки претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы Магучих осталась вне финальной тройки претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы
Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года
Украина завершила ЧМ-2025 по легкой атлетике с одной наградой, повторив антирекорд Украина завершила ЧМ-2025 по легкой атлетике с одной наградой, повторив антирекорд
Магучих не смогла взять золото ЧМ-2025 Магучих не смогла взять золото ЧМ-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч команд украинцев в Серии А, поединки Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров

Последние новости

Бокс17:57
Экс-чемпион мира попал в смертельное ДТП
Европа17:52
Тоттенхэм возобновил интерес к вингеру Манчестер Сити
Теннис17:28
Квартет украинок выступит в парном разряде Australian Open
Формула 117:25
Руководители команд назвали Ферстаппена лучшим пилотом года
Европа16:59
Фенербахче подготовил кругленькую сумму на форварда Милана
Другие страны16:30
Кубок африканских наций-2025: Ангола встретится с Египтом, Зимбабве будет противостоять ЮАР, матч Марокко
Европа16:11
Экс-звезда АПЛ возглавил клуб семьи Мбаппе
Легкая атлетика15:36
Магучих выбрала турнир на старт сезона-2026
Украина15:00
Заря подписала первого зимнего новичка
Европа14:22
Аутсайдер АПЛ близок ко второй отставке тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK