Магучих выбрала турнир на старт сезона-2026

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих определилась с первыми соревнованиями в новом сезоне. Прыгунья в высоту примет участие в Мемориале Демьянюка, сообщает Суспильне Спорт.

"Открываю сезон 17 января во Львове на Мемориале Демьянюка. И я еще буду выступать на чемпионате Украины в конце февраля. Уже началась подготовка. Готовимся, чтобы показать самый высокий результат", – заявила спортсменка.

Магучих не начинала сезон в Украине с 2023 года. Далее она поедет на этапы Бриллиантовой лиги и чемпионат Европы в английском Бирмингеме. Главным стартом сезона-2026 украинка назвала абсолютный чемпионат мира.

Напомним, ранее Бриллиантовая лига опубликовала календарь на грядущий сезон.

