Бриллиантовая лига по легкой атлетике объявила этапы сезона-2026

Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2026 представлен.
Сегодня, 11:34       Автор: Валентина Чорноштан
Бриллиантовая лига / Getty Images
Бриллиантовая лига / Getty Images

Организаторы Бриллиантовой лиги (IAAF) по лёгкой атлетике поделились списком этапов сезона 2026.

Отметим, что всего 15 этапов: первый стартует 8 мая в Дохе, а последний пройдёт в Бельгии 4–5 сентября.

Расписание этапов:

  1. Доха (Катар) — 8 мая
  2. Шанхай (Китай) — 16 мая
  3. Сямэнь (Китай) — 23 мая
  4. Рабат (Марокко) — 31 мая
  5. Рим (Италия) — 4 июня
  6. Стокгольм (Швеция) — 7 июня
  7. Осло (Норвегия) — 10 июня
  8. Париж (Франция) — 26 июня
  9. Юджин (США) — 4 июля
  10. Монако (Монако) — 10 июля
  11. Лондон (Великобритания) — 18 июля
  12. Лозанна (Швейцария) — 21 августа
  13. Силезия (Польша) — 23 августа
  14. Цюрих (Швейцария) — 27 августа
  15. Брюссель (Бельгия) — 4–5 сентября (финал)

