Бриллиантовая лига по легкой атлетике объявила этапы сезона-2026

Организаторы Бриллиантовой лиги (IAAF) по лёгкой атлетике поделились списком этапов сезона 2026.

Отметим, что всего 15 этапов: первый стартует 8 мая в Дохе, а последний пройдёт в Бельгии 4–5 сентября.

Расписание этапов:

Доха (Катар) — 8 мая Шанхай (Китай) — 16 мая Сямэнь (Китай) — 23 мая Рабат (Марокко) — 31 мая Рим (Италия) — 4 июня Стокгольм (Швеция) — 7 июня Осло (Норвегия) — 10 июня Париж (Франция) — 26 июня Юджин (США) — 4 июля Монако (Монако) — 10 июля Лондон (Великобритания) — 18 июля Лозанна (Швейцария) — 21 августа Силезия (Польша) — 23 августа Цюрих (Швейцария) — 27 августа Брюссель (Бельгия) — 4–5 сентября (финал)

