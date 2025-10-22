Бриллиантовая лига по легкой атлетике объявила этапы сезона-2026
Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2026 представлен.
Организаторы Бриллиантовой лиги (IAAF) по лёгкой атлетике поделились списком этапов сезона 2026.
Отметим, что всего 15 этапов: первый стартует 8 мая в Дохе, а последний пройдёт в Бельгии 4–5 сентября.
Расписание этапов:
- Доха (Катар) — 8 мая
- Шанхай (Китай) — 16 мая
- Сямэнь (Китай) — 23 мая
- Рабат (Марокко) — 31 мая
- Рим (Италия) — 4 июня
- Стокгольм (Швеция) — 7 июня
- Осло (Норвегия) — 10 июня
- Париж (Франция) — 26 июня
- Юджин (США) — 4 июля
- Монако (Монако) — 10 июля
- Лондон (Великобритания) — 18 июля
- Лозанна (Швейцария) — 21 августа
- Силезия (Польша) — 23 августа
- Цюрих (Швейцария) — 27 августа
- Брюссель (Бельгия) — 4–5 сентября (финал)
