Магучих триумфовала на Мемориале Демьянюка

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на мажорной ноте стартовала в новом сезоне. Она уверенно выиграла соревнования на Мемориале Демьянюка во Львове.

Олимпийская чемпионка обеспечила победу с первой попытки. Магучих взяла высоту 1,91 м и продолжила прыгать. В конце концов, она установила новый рекорд соревнований – 2,03 м.

Второй финишировала Татьяна Билык. Она прыгнула на 1,80 м. Третьей стала Мелания Вакулина, взявшая отметку 1,72 м.

Мемориал Демьянюка. Львов, Украина

Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих – 2,03 м

2. Татьяна Билык – 1,80 м

3. Мелания Вакулина – 1,72 м

