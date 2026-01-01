Магучих озвучила главную цель на сезон-2026

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих готова устанавливать новые ориентиры в прыжках в высоту. Олимпийская чемпионка заявила о намерении побить свой рекорд в интервью Радио Чемпион.

"Прыгнуть выше, чем на 2,10? Это реально и у меня есть такая цель. Я считаю, что у меня еще все впереди, я еще молода. Уже не юная, но еще молодая спортсменка. Есть цель побить свой собственный мировой рекорд и улучшить свой результат.

И это же цель – побить свой рекорд на открытом стадионе, а ведь еще можно превзойти свое достижение еще и в помещении. Поэтому еще есть над чем работать", – рассказала украинка.

Магучих установила новый мировой рекорд в 2024 году. Тогда она прыгнула на 2,10 м на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Отечественная легкоатлетка побила достижение болгарки Стефки Костадиновой, державшееся с конца 80-х

Кстати, ранее Магучих выбрала первый турнир в новом сезоне.

