Промоутер Усика: Наша команда инициировала выход из переговоров по бою с Фьюри

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что именно команда украинца приняла решение завершить переговоры касаемо боя против Тайсона Фьюри.

По словам Красюка, он вместе с Эгисом Климасом принял решение сделать так после того, как понял, что поединка не будет.

"Есть вопрос, который чаще всего задают, и я хочу, воспользовавшись этой возможностью, сразу сказать, что это мы вышли из переговоров.

Команда Усика это сделала, мы с Эгисом Климасом приняли это решение, когда поняли и получили доказательства того, что боя не будет.

Поэтому вопрос снят, команда Усика вышла из переговоров, мы это инициировали. Это очень важно, потому что некоторые люди постоянно спрашивают в социальных сетях: "Кто это сделал, что произошло?" Так что теперь абсолютно понятно, команда Усика вышла из переговоров", - сказал Красюк.

Напомним, ранее Усик поздравил Красюка с днем рождения.