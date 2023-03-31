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Промоутер Усика: Наша команда инициировала выход из переговоров по бою с Фьюри

Александр Красюк рассказал, кто принял решение завершить разговор между сторонами.
Сегодня, 11:52
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что именно команда украинца приняла решение завершить переговоры касаемо боя против Тайсона Фьюри.

По словам Красюка, он вместе с Эгисом Климасом принял решение сделать так после того, как понял, что поединка не будет.

"Есть вопрос, который чаще всего задают, и я хочу, воспользовавшись этой возможностью, сразу сказать, что это мы вышли из переговоров.

Команда Усика это сделала, мы с Эгисом Климасом приняли это решение, когда поняли и получили доказательства того, что боя не будет.

Поэтому вопрос снят, команда Усика вышла из переговоров, мы это инициировали. Это очень важно, потому что некоторые люди постоянно спрашивают в социальных сетях: "Кто это сделал, что произошло?" Так что теперь абсолютно понятно, команда Усика вышла из переговоров", - сказал Красюк.

Напомним, ранее Усик поздравил Красюка с днем рождения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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