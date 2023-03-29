"Лучший": Усик поздравил своего промоутера с днем рождения

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил своего промоутера Александра Красюка с днем рождения.

По поводу этого события украинский боксер разместил в Instagram фото со своим представителем, которому 29 марта исполнился 41 год, и оставил поздравительные слова.

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"С днем рождения, лучший промоутер", - написал Усик.

Отметим, ранее промоутер Александра Усика назвал причину срыва боя с Тайсоном Фьюри.