"Лучший": Усик поздравил своего промоутера с днем рождения
Представителю украинского боксера Александру Красюку исполнился 41 год.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил своего промоутера Александра Красюка с днем рождения.
По поводу этого события украинский боксер разместил в Instagram фото со своим представителем, которому 29 марта исполнился 41 год, и оставил поздравительные слова.
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"С днем рождения, лучший промоутер", - написал Усик.
Отметим, ранее промоутер Александра Усика назвал причину срыва боя с Тайсоном Фьюри.