"Имеем полное право ходить туда, когда хотим": Жена Усика отреагировала на визит мужа в Лавру

Боксер посетил монастырский комплекс, когда из него выезжали представители так называемой УПЦ МП.

Екатерина Усик, жена чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировала визит своего мужа в Киево-Печерскую лавру.

Боксер был замечен на последней службе так называемой Украинской православной церкви московского патриархата в день, когда представители этой структуры должны были покинуть монастырский комплекс, и отказался давать комментарии по этому поводу.

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"Вера в душе каждого из нас. Для меня вера - это прежде всего поступки, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти.

Добро победит злые намерения наших соседей. Лавра на Украинской земле, и мы имеем полное право ходить туда, когда мы этого хотим. Точка. Слава Украине!" - написала Екатерина Усик в Instagram.

Ранее жена Александра Усика также высмеяла Тайсона Фьюри после срыва боя.