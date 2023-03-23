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"Быть жадным - очень плохо": Жена Усика высмеяла Фьюри после срыва боя

Екатерина Усик забавно отреагировала на отмену долгожданного поединка.
Сегодня, 08:58
Александр и Екатерина Усики / Getty Images
Александр и Екатерина Усики / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри не смогли согласовать условия объединительного боя.

После информации о срыве долгожданного поединка жена украинского боксера также отреагировала на отмену схватки за звание абсолюта, высмеяв британского оппонента своего мужа.

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Екатерина Усик у себя в Instagram опубликовала забавное фото "цыганской королевы" с лицом Фьюри и поясом WBC.

"И напоследок: быть жадным - очень плохо. Все лучшее впереди", - написала жена Усика.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал условие, при котором команда британца готова заключить контракт на бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик екатерина усик

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