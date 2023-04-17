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Стало известно, где и когда может состояться следующий бой Фьюри

Британец может провести защиту пояса в родной стране.
Сегодня, 12:12
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джордж Уоррен рассказал, когда британский боксер может провести свой следующий бой.

По словам авторитетного специалиста, "Цыганский король" готовиться провести поединок летом текущего года.

"Фьюри может выступить 22 июля на стадионе Уэмбли. Бой с Чжаном Чжилеем? У Джо Джойса есть опция реванша, и если он ею воспользуется, то будет сложно обсуждать другие бои для Чжилея. В конце концов, Тайсон - босс, если говорить о том, что он хочет делать".

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"Если Фьюри захочет драться этим летом, он проинформирует нас, и мы попытаемся устроить поединок. Нам нужно достаточно быстро узнать о его планах, чтобы организовать что-то летом. Тем более, если мы попытаемся устроить стадионный бой в Великобритании. Но выбор соперника произойдет только после разговора с Тайсоном", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее представитель Фьюри высказался оо потенциальном бое с Джошуа.


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